The Big Bang Theory e quella foto sul frigo: ecco cosa significa

La grandezza di uno show televisivo si misura anche in quanto riesca a coinvolgere emotivamente i propri spettatori. Di certo, The Big Bang Theory ci ha sempre divertito, nei suoi momenti più pazzi e assurdi, rivelandosi una brillante serie comedy, ma ciò non significa che non abbia saputo anche regalarci momenti commoventi, dentro e fuori al set.

Abbiamo visto insieme cosa pensava Jim Parsons riguardo al ruolo di Sheldon prima di iniziare a Girare The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo tornare a uno dei ricordi più tristi ed emozionanti della serie, e a uno splendido tributo della produzione.

Una tragica scomparsa

Come molti sapranno, l'attrice interprete della leggendaria mamma di Howard Wolowitz, Carol Ann Susi, è venuta a mancare l'11 novembre del 2014. Durante il il quindicesimo episodio dell'ottava stagione, dal titolo La rigenerazione del negozio di fumetti, anche il personaggio interpretato dalla Susi subisce lo stesso destino, per onorarne la sua memoria. Una puntata straziante, ma colma di splendide scene di amicizia e amore, nelle quali Howard (Simon Helberg), si rende conto di essere circondato da grandi amici.

Ma non è solo all'interno di TBBT che la memoria dell'attrice viene portata avanti. In un'intervista del 2015 fatta dall'Hollywood Reporter al produttore esecutivo dello show, Steve Molaro, egli ha dichiarato che la Susi ha continuato a rimanere all'interno del set, in un modo o nell'altro:

"Abbiamo chiesto a un attrezzista di poter avere una piccola foto di Carol Ann, e l'abbiamo appesa sul frigorifero (nell'appartamento di Leonard e Sheldon, ndr.), quindi lei è lì in ogni episodio ora. La foto è talmente piccola che non riuscireste nemmeno a vederla, ma sul frigo c'è questa minuscola foto da portafoglio di Carol Ann, ed è rimasta lì sin dal giorno in cui è scomparsa."

Un tributo davvero splendido a un'attrice bravissima e a una donna fantastica.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai piani iniziali di The Big Bang Theory che non prevedevano il personaggio di Penny.