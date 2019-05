The Big Bang Theory: le foto dal set dell'ultimo episodio

Dopo dodici, lunghissimi anni The Big Bang Theory è ormai ad un passo dalla conclusione: l'ultimo episodio è stato girato martedì scorso negli studios della Warner Bros a Burbank. Ai protagonisti, dunque, tocca dire addio ad un grosso pezzo della loro vita.

Gli addii non sono facili, per gli spettatori come per i protagonisti stessi. Se i tributi dei fan alla sitcom sono fioccati sui social sin dall'inizio di quest'ultima stagione, ecco arrivare adesso quelli degli attori, che martedì scorso hanno dovuto dare l'ultimo saluto al set sul quale hanno praticamente vissuto gran parte degli ultimi 12 anni della loro vita.

Le prime parole dei membri del cast sono arrivate da Kunal Navyyar e John Galecki (che, curiosa coincidenza, festeggiavano entrambi il compleanno proprio in concomitanza con l'ultimo giorno di riprese) tramite i loro profili Instagram. Navyyar ha ringraziato i fan "per il sostegno e l'incoraggiamento... Per averci seguiti sera dopo sera... Per tutte le storie che avete condiviso su come questa serie vi ha fatti sentire". L'interprete di Leonard ha invece espresso i suoi sentimenti tramite poche ma incisive parole: "Provo più sentimenti di quanti ne possano esprimere le parole". Entrambi gli attori hanno, poi, postato una carrellata di foto scattate durante l'ultima giornata di riprese.

The Big Bang Theory chiuderà dopo ben 12 anni di programmazione, che ne hanno fatto la sit-com più longeva di sempre. Recentemente anche Kaley Cuoco aveva espresso i suoi sentimenti riguardo il finale, dichiarando di star salutando lentamente la serie giorno dopo giorno.