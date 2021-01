The Big Bang Theory: tutti i giochi da tavolo citati nella serie

Dodici stagioni di grandi successi per The Big Bang Theory, che è ancora una delle sit-com più viste e amate dal pubblico, anche a quasi due anni dalla trasmissione dell'ultimo episodio. Gran parte del suo successo è dovuto al fatto di aver citato, più di una volta, realia fondamentali della cultura geek, tra cui molti giochi da tavolo.

Se abbiamo già visto, sulle nostre pagine, tutti i più incredibili riferimenti a Star Trek in The Big Bang Theory, o anche le fantastiche citazioni alle console e ai videogiochi fatte nelle dodici stagioni di TBBT, oggi vogliamo appunto ricordarvi di tutti i fantastici board games che sono stati visti nella serie ideata da Chuck Lorre. Iniziamo.

Dungeons & Dragons

Sicuramente la più conosciuta e ricordata citazione è quella al più importante gioco di ruolo della storia, ovvero Dungeons & Dragons. Molto spesso si parla di D&D all'interno dello show, ma il più importante riferimento avviene, senza dubbio, durante il ventitreesimo episodio della sesta stagione, Il potenziale dell'incantesimo d'amore, incentrato su una "ruolata" rocambolesca e dalle conseguenze incredibili.

Scacchi 3D

Il gioco inventato dal franchise di Star Trek è protagonista delle prime scene dell'undicesimo episodio della prima stagione, L'anomalia della pastella per le frittelle.

Scacchi a 3

Sempre rimanendo in ambito scacchistico, nel ventiduesimo episodio della quarta stagione, intitolato L'implementazione dello gnu, Sheldon presenta una variante contorta e davvero bizzarra del famoso gioco da tavolo, gli "scacchi a 3", nei quali tre persone si sfidano nella stessa partita.

I Guerrieri Mistici di Ka Ah

Più volte viene citato il gioco di carte inventato (almeno sino al 2011, e diventato poi un gioco su Facebook) de I Guerrieri Mistici di Ka Ah, che sembra simile a un altro decisamente più famoso nel mondo "reale", ovvero Magic.

Pictionary

Nel quarto episodio della sesta stagione, La minimizzazione del rientro, Amy e Penny (Kaley Cuoco) sfidano Leonard e Sheldon (Jim Parsons), in diversi giochi, tra cui l'amatissimo e famosissimo Pictionary, per decretare la squadra migliore. Chi abbia vinto le sfide sembra abbastanza ovvio...

E ora la palla passa a voi: vi ricordavate tutte le citazioni a giochi da tavolo in The Big Bang Theory? Quali sono le vostre preferite? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo e a cui risponderemo con enorme piacere!