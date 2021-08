The Big Bang Theory: ecco i guadagni record del cast principale

The Big Bang Theory è stata una delle produzioni più remunerative di CBS, una fonte di denaro certo e inesauribile grazie anche alla vendita del merchandising e dei diritti internazionali dello show. Ma quanto ha guadagnato il cast nella stagione finale?

Dall’ottava stagione in poi Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) e Kaley Cuoco (Penny) hanno percepito ben 1 milione di dollari a episodio. Il trio principale era riuscito a strappare un accordo milionario dopo lunghi mesi di trattative, in cui gli attori si rifiutavano di firmare il nuovo contratto se non avessero accettato le loro condizioni.

Dopo questo emblematico evento, anche Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali ) e Simon Helberg (Howard Wolowitz) riuscirono a ottenere lo stesso compenso dei colleghi. Mayim Blalik (Amy Farrah Fowler) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) percepivano invece un cachet di 200 mila dollari ma nel 2017 i colleghi decisero di abbassarsi il compenso per riuscire ad aumentare il loro.

Per quanto riguarda la stagione finale, invece, Kaley Cuoco, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar e Simon Helberg hanno guadagnato rispettivamente 900.000 dollari a episodio. Invece, la promozione a personaggi regolari di Amy e Bernadette ha permesso alle attrici interpreti di aumentare il proprio compenso fino alla somma ragguardevole di 425.000 dollari a episodio nella stagione finale.

Per quanto riguarda i personaggi secondari e le guest star è giusto segnalare Kevin Sussman, interprete del proprietario della fumetteria Stuart Bloom, che percepiva uno stipendio di 50.000 dollari a episodio quando lo show è terminato e Laurie Metcalf che interpretava Mary Cooper che percepiva lo stesso compenso.

