Da The Big Bang Theory a Harley Quinn: Kaley Cuoco parla delle nuove difficoltà

Dopo averla ammirata per anni nel ruolo di Penny nella celebre sitcom The Big Bang Theory, l'attrice Kaley Cuoco ha parlato delle difficoltà che ha vissuto recentemente nel doppiare il personaggio di Harley Quinn in una nuova serie animata.

Quando per diverse stagioni interpreti un personaggio celebre e allo stesso tempo molto apprezzato dai fan, diventa difficile riuscire ad abbandonare definitivamente quel ruolo per cimentarsi con qualcos'altro. Probabilmente per questo motivo l'attrice, tra i personaggi più rappresentativi dello show ideato da Chuck Lorre e Bill Prady, ha inizialmente avuto alcune difficoltà durante le fasi di doppiaggio del celebre personaggio appartenente all'universo DC.

Durante un'intervista concessa al portale TV Line, Cuoco ha fatto riferimento ai primi giorni di lavoro che sono stati più complicati del previsto, sopratutto quando cercava di sviluppare la voce del personaggio.

"Dopo alcune settimane, la voce era diventata troppo isterica, così sono voluta ritornare a registrare nuovamente la voce nei primi episodi per assicurarmi che fosse più dura. Credo che con qualunque personaggio, sopratutto quando si tratta di un nuovo show, serve un po di tempo per abituarsi. Durante gli anni ho perfezionate determinate espressioni facciali, per questo in un certo senso è stato è risultato più difficile adesso. Specialmente quando di si tratta di doppiare un personaggio iconico come Harley. Senza contare che la mia voce è molto riconoscibile, per questo non ho voluto forzare nessun tipo di accento per cercare di sembrare qualcuno che non sono. Sono semplicemente 'Kaley che interpreta Harley', ed accettando ciò sono riuscita a essere libera e più autentica'.

Dopo la fine della storica sitcom, Cuoco è stata protagonista di un emozionate regalo al cast di TBBT, mentre attualmente non è previsto lo spin-off su Leonard e Penny che molti fan speravano di vedere dopo la conclusione della dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory.