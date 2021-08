The Big Bang Theory: i più importanti veri scienziati che sono comparsi nello show

La sitcom di successo, The Big Bang Theory, era nota non solo per essere esilarante ma anche estremamente intelligente. La serie ha contribuito a rendere interessante la scienza, ha incoraggiato un'intera generazione a interessarsi ad essa e ha contribuito a riportare sotto i riflettori il progresso scientifico.

Naturalmente, questo ha entusiasmato i veri scienziati e molti hanno chiesto esplicitamente di prendere parte alla serie. Ecco, quindi, chi sono stati i più importanti scienziati che sono comparsi nello spettacolo.

Bill Nye

La maggior parte delle persone probabilmente ricorda Bill Nye dal suo show di successo, Bill Nye the Science Guy. Tuttavia, Nye non è un attore, è un vero scienziato con una laurea alla Cornell University, dove ha studiato con il famoso astrofisico Carl Sagan. Da allora, Nye ha lavorato allo sviluppo aerospaziale con Boeing, ha scritto libri sull'evoluzione ed è ora CEO di The Planetary Society, che è un gruppo dedicato all'esplorazione dello spazio. Può essere visto negli episodi "La dimissione del divulgatore" e "La configurazione coniugale".

Neil DeGrasse Tyson

Neil deGrasse Tyson ha avuto un boom di popolarità a metà degli anni 2010. È un astrofisico laureato ad Harvard, alla Columbia e all'Università del Texas. Negli ultimi anni, tuttavia, Tyson è stato accusato di cattiva condotta sessuale e nel 2018 i suoi spettacoli Cosmos e Star Talk sono stati sospesi mentre veniva avviata un'indagine sulle denunce. Tuttavia, senza rilasciare ulteriori commenti, le reti hanno rivelato nel 2019 che le indagini erano complete e che la produzione degli spettacoli sarebbe ripresa. Le varie apparizioni di Tyson in The Big Bang Theory sono state tutte filmate prima che venissero mosse le accuse.

George Smoot

Nell'episodio "Il binario del Terminator", Leonard e Sheldon si dirigono a una conferenza in cui l'oratore principale è lo scienziato vincitore del premio Nobel, George Smoot. Smoot ha conseguito sia la laurea che il dottorato di ricerca al MIT e ha vinto vari premi per il suo lavoro in astrofisica e cosmologia.

Stephen Hawking

Una delle guest star preferite dello show era Stephen Hawking. Hawking è semplicemente uno degli scienziati più famosi di sempre ed è diventato celebre per le sue teorie sulla fisica teorica e sulla cosmologia. È apparso di persona o con la voce in numerosi episodi, ma il più notevole è "La fibrillazione di Hawking" della stagione 5.

Elon Musk

Tutti conoscono Elon Musk. È il leader di aziende come Tesla e SpaceX. Ha conseguito due lauree presso l'Università della Pennsylvania e ha continuato a studiare a Stanford, abbandonando gli studi dopo soli due giorni per formare la propria start-up. È apparso nell'episodio "La permutazione platonica", dove lavora in una mensa dei poveri insieme a Howard e Bernadette.

Mike Massimino

L'ex astronauta e ingegnere meccanico, Mike Massimino, ha interpretato uno degli astronauti che si è unito a Howard durante il suo viaggio nello spazio. In realtà, Massimino ha conseguito la laurea alla Columbia e il master e il dottorato al MIT. Ha poi continuato a partecipare a due missioni spaziali su entrambe le navette spaziali Columbia e Atlantis. In totale, è apparso in sei episodi e ha maltrattato Howard senza sosta durante il loro tempo sulla ISS.

Francis H. Arnold

Francis H. Arnold è un ingegnere chimico che ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 2018 per il suo lavoro con gli enzimi. Ora fa parte dell'amministrazione Biden nel Council of Advisors on Science and Technology. È anche professore al Caltech, l'università in cui è ambientato The Big Bang Theory.

Kip Thorne

Kip Thorne è stato un altro premio Nobel apparso nello stesso episodio di Arnold, ovvero La mobilitazione dei luminari. Era un amico di lunga data di Stephen Hawking e Carl Sagan, insegnò al Caltech e vinse il Premio Nobel per la fisica per il suo lavoro sulla rilevazione delle onde gravitazionali. Negli ultimi anni è diventato famoso anche per essere uno degli scienziati che ha aiutato nella produzione del film Interstellar di Christopher Nolan, per contribuire a rendere le sue rappresentazioni le più accurate possibili.

Mayim Bialik

Molti spettatori non sanno che Mayim Bialik, che interpreta Amy Farrah Fowler, è in realtà lei stessa una scienziata. Bialik ha guadagnato fama in giovane età per il suo ruolo da protagonista in Blossom, tuttavia, in seguito ha preso una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla neurobiologia (lo stesso campo di studi di Amy nello spettacolo). Nel 2007, Bialik ha conseguito il dottorato di ricerca dalla UCLA con la tesi intitolata "Regolazione ipotalamica in relazione ai comportamenti disadattivi, ossessivo-compulsivi, di affiliazione e di sazietà nella sindrome di Prader-Willi".

Steve Wozniak

Steve Wozniak, a volte chiamato "The Woz", è noto da tempo come il vero cervello dietro il successo di Apple. Ha co-fondato l'azienda con Steve Jobs nel 1976 dopo essere stato espulso dall'UC Boulder e aver lasciato l'UC Berkeley. È un ingegnere e inventore autodidatta indicato come unico creatore di quattro brevetti per Apple. È apparso in "L'esaltazione dei vegetali cruciferi".

