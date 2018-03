The Big Bang Theory: in uno dei prossimi episodi ci sarà un tributo a Stephen Hawking

Uno degli showrunner del famoso serialconferma che la serie renderà omaggio al fisico teorico Stephen Hawking in uno dei prossimi episodi. La scomparsa dello scienziato è avvenuta solo pochi giorni fa e TBBT non mancherà di onorarlo.

Lo show è attualmente arrivato alla sua undicesima stagione; lo stile comico di The Big Bang Theory ha superato la prova del tempo e i nostri nerd preferiti non smettono di divertirci con le vicende della loro stramba vita quotidiana. Tuttavia, parte di ciò che ha reso la serie un tale successo sono state le numerose apparizioni da parte di volti noti del mondo della fantascienza, della scienza e non solo. Accanto a personaggi come Katee Sackhoff, Buzz Aldrin, George Takei e Leonard Nimoy, probabilmente uno dei nomi più famosi ad apparire nella serie è stato proprio quello di Stephen Hawking.

Lo scienziato è apparso nei panni di sé stesso, o sotto forma di voce fuori campo; in tutto, Hawking ha recitato in sette episodi di The Big Bang Theory - dalla quinta stagione, a partire dall'episodio "The Hawking Excitation" - e, senza dubbio, avrebbe continuato a recitare in più puntate, se non se ne fosse andato, con sommo dispiacere di tutti. Parlando al PaleyFest (via Digital Spy) lo showrunner Steve Holland ha illustrato i suoi piani per il futuro dello show e ha anche accennato qualcosa riguado un tributo imminente a Hawking:

"Ovviamente, tutto ciò che giriamo ora non verrà trasmesso prima di sette o otto settimane, quindi è difficile per noi essere puntuali, ma faremo qualcosa per onorarlo, perché era una parte enorme dello show e noi eravamo tutti estremamente fortunati perché potevamo passare una giornata con lui sul set. Incontriamo un sacco di persone in gamba nello show ... Ma quanti spettacoli possono dire di essersi messi a scherzare con Stephen Hawking? Insomma, è uno show comico comico. Questa è una cosa rara e speciale."

Holland non ha rivelato quando l'episodio su Hawking andrà in onda, ma certamente vedremo la puntata prima della fine della stagione in corso.

Hawking ci ha lasciati il 14 marzo, e il mondo della scienza (e tutti quanti noi) piangiamo la sua scomparsa. Tra le celebrità importanti che hanno offerto le loro condoglianze, anche tutto il cast di Chuck Lorre, che ha condiviso dei messaggi di cordoglio tramite i social media. In particolare, Jim Parsons ha scritto un toccante omaggio che si riferiva a quando ha lavorato con Hawking in The Big Bang Theory. Con l'aumento delle voci secondo cui la stagione 12 potrebbe essere l'ultima per The Big Bang Theory, almeno Hawking ha avuto il tempo per brillare, al culmine della popolarità dello show.



Siete curiosi di vedere come verrà onorato Stephen Hawking? E, secondo, voi, sarebbe un male se lo show finisse con la dodicesima stagione? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!