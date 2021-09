The Big Bang Theory: l'inaspettato tradimento di Leonard

Quando un gruppo è grande come il cast principale di The Big Bang Theory, ci saranno sempre delle rivelazioni sconvolgenti. Howard, Sheldon, Stuart, Bernadette, Raj, Penny, Amy e Leonard hanno creato un'eccentrica cerchia di amici la cui storia passata e le cui decisioni di vita sono state solitamente presentate sotto forma di segreti.

I personaggi sono sempre stati molto riservati riguardo ai fatti imbarazzanti che li riguardano, ma prima o poi vengono alla luce in maniera molto umoristica. Nei dodici anni in cui The Big Bang Theory è andato in onda, alcuni di questi segreti sono stati più importanti di altri e tra questi troviamo ovviamente il tradimento inaspettato di Leonard.

Alla fine della sesta stagione, Leonard è andato nel Mare del Nord per una spedizione di ricerca dove si è divertito moltissimo a festeggiare con altri scienziati. Due anni dopo, nel finale dell'ottava stagione, poco prima di fuggire con Penny, lo scienziato ha ammesso alla sua ragazza di aver tenuto segreto a lungo il senso di colpa di aver baciato un'altra donna durante la spedizione.

Conoscendo il tipo di persona onesta che era Leonard, queste erano informazioni che hanno scioccato il pubblico e la stessa Penny. Il ragazzo, però, non voleva tenersi questo senso di colpa anche dopo il matrimonio e quindi, prima di ulteriori problemi in futuro, ha voluto togliersi il sassolino dalla scarpa. Sebbene la storia in sé non fosse popolare tra i fan e la rabbia di Penny fosse giustificata, alla fine la ragazza ha apprezzato l'onestà di Leonard nonostante il lungo tempo in cui la storia era rimasta segreta.

