The Big Bang Theory, l'interprete di Raj rivela un assurdo retroscena su Johnny Galecki

Sono ormai trascorsi 3 anni dal toccante finale di The Big Bang Theory ma sono ancora tanti i retroscena che spuntano fuori su uno degli show più mati di tutti tempi. In una recente intervista Kunal Nayyar ha rivelato una particolare curiosità su Johnny Galecki.

Apparso nel programma televisivo britannico Sunday Brunch, l'interprete di Raj ha ammesso che il suo collega era solito attaccare su una delle pareti del set tutti i chewing gum masticati prima delle riprese. Insomma, ci sarebbe un muro ricoperto per ben 12 anni da gomme masticate da di Galecki.

"Torni su per le scale, che non vanno da nessuna parte, e incontri ogni volta un nuovo piano. Giù non c'è niente. C'è solo un muro lì dove Johnny Galecki, per 12 anni, ha attaccato la sua gomma da masticare. Non sto scherzando. Quindi, se qualcuno di voi è fan di Johnny Galecki e vuole il suo chewing gum ormai rinsecchito, sono sicuro che questo muro è in vendita da qualche parte su Internet. Questo è il nostro mondo. Benvenuti ad Hollywood!".

In questi anni sono molte le curiosità su The Big Bang Theory trapelate soprattutto dal dietro le quinte e siamo certi che, nei prossimi anni, verremo a conoscenza di molti altri retroscena su questa serie che ha conquistato il pubblico di ogni genere e età.