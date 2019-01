The Big Bang Theory: Jim Parson rivela i motivi della chiusura della serie

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore Jim Parson ha svelato i motivi della cancellazione di The Big Bang Theory dopo la fine della stagione dodici.

"Non c'è nessuna ragione negativa che hanno spinto i creatori a decidere di interrompere la serie" ha detto Parson. "L'idea dei fan è che la siccome siamo stati in grado di farlo per così tanti anni, potremmo continuare a farlo ancora e ancora. La verità è che se volessimo potremmo davvero andare avanti per tante altre stagioni, ma questo farebbe calare la qualità degli episodi. E' come se avessimo rosicchiato tutta la carne che c'era sull'osso."

L'attore ha aggiunto: "Credo che sia il momento giusto per fermarsi. Parlo da un punto di vista personale, per lo meno. Non ho idea di cosa mi riserverà il prossimo anno, non ho alcun obiettivo specifico al momento, e in un certo senso è molto eccitante. Quale sarà il prossimo capitolo della mia vita? Cosa riserverà la vita a tutti noi del cast? Quando la serie finirà sarà molto, molto triste, anche sapendo che siamo tutti d'accordo sul farla finire. E' difficile dire addio a delle persone con le quali hai passato tanti anni della tua vita."



I nuovi episodi di The Big Bang Theory arriveranno dal prossimo 10 gennaio. Nel cast della dodicesima ed ultima stagione anche Lindsey Kraft.