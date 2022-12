The Big Bang Theory: Jim Parson svela la battuta di Sheldon più amata dai fan!

A tre anni di distanza dalla conclusione della sit-com dopo 12 stagioni al vertice dei programmi più visti sul piccolo schermo, stanno emergendo altri retroscena riguardo la produzione di The Big Bang Theory, come quello sui contrasti tra Jim Parsons e Kaley Cuoco una volta presa la decisione di lasciare lo show. La battuta preferita di Sheldon?

In una nuova intervista con The List (via The Looper), Parsons ha svelato la battuta di Sheldon che i fan amano di più: "Per lo più, è quella con la B", riferendosi alla parola "Bazinga!". La frase simbolo della sitcom viene pronunciata per sottolineare che sta scherzando, quasi come fosse la sua personale versione di una freddura.

Sheldon ha introdotto "Bazinga!" nella seconda stagione di The Big Bang Theory ed è stata ripetuta sporadicamente per tutta la durata dello show. La sitcom non ha mai spiegato da dove provenisse fino a Young Sheldon. Nella serie prequel si è scoperto, infatti, che il termine deriva dallo slogan della Bazinga Novelty Company, che recita: "Se è divertente, è un Bazinga". Da allora, Sheldon ha iniziato ad associare la parola a cose divertenti, ed è per questo che l'ha usata per sottolineare quando stava scherzando.

È interessante poi notare che, verso la fine della serie, Sheldon non usava più il tormentone così spesso. Infatti, dopo che le sue origini sono state stabilite nel prequel di The Big Bang Theory, anche lo Sheldon più giovane l'ha usata raramente. Tuttavia, la storia dietro la famosa parola si adatta al modo in cui è stata associata al personaggio. La stessa cosa è accaduta con l'abitudine di Sheldon di bussare ripetutamente in The Big Bang Theory, che pare sia iniziata dopo aver scoperto che il padre tradiva la madre con un'altra donna quando aveva 13 anni. La trama non è ancora stata affrontata in Young Sheldon, anche se ci si aspetta che gli spettatori la vedranno svolgersi nella prossima stagione o in quella successiva.

Forse, ora che Parsons ha rivelato quanto la parola "Bazinga!" sia popolare tra i fan, la CBS potrebbe mostrare il personaggio principale usarla di più in Young Sheldon. Oltre a Iain Armitage che la utilizza nelle sue avventure quotidiane, la narrazione dello Sheldon più anziano (doppiato dallo stesso Parsons) potrebbe pronunciarla ancora una volta. In questo modo, il prequel potrà rimediare all'apparente dimenticanza di The Big Bang Theory verso la fine del suo ciclo.

Ricordiamo che la decisione di concludere The Big Bang Theory venne presa in quanto Jim Parsons aveva deciso di lasciare la serie.