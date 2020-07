The Big Bang Theory, Jim Parsons chiarisce: 'Mai contattato per American Horror Story'

Per dodici anni siamo stati abituati a vederlo nei panni del geniale nerd Sheldon Cooper, ma dopo The Big Bang Theory Jim Parsons ha cambiato pelle iniziando una nuova carriera. L'attore ha recitato in diverse produzioni di Ryan Murphy, creatore di American Horror Story, e secondo alcuni potrebbe presto entrare nel cast della serie antologica.

In una recente intervista a Collider, Jim Parsons ha però rivelato che non c'è mai stata, almeno finora, la concreta possibilità di vederlo in American Horror Story. Il motivo è semplice: non gli è stato mai chiesto.

"Che fosse a causa di The Big Bang Theory o meno, per problemi di agenda e cose del genere, non è mai saltato fuori" ha raccontato. "Avevo girato il film Normal Heart con Ryan Murphy, e poi ha prodotto The Boys in the Band per Broadway. E così, queste sono le mie principali collaborazioni con lui. Ma no, non era mai emerso altro, e anche per questo sono rimasto così piacevolmente sorpreso quando mi ha proposto un ruolo in Holly."

Lo abbiamo visto così trasformarsi in Henry Wilson, un agente senza scrupoli lontano anni luce dal carattere di Sheldon. "Era così fuori dalle mie corde, ma mi veniva naturale" ha continuato Jim Parsons. "Sembrava un dono, ed è esattamente in questo che l'esperienza si è trasformata. Certo non tutti i giorni erano rose e fiori, ma è stato molto più divertente e gratificante di quanto avrei mai immaginato."

Tornando a The Big Bang Theory, invece, nei giorni scorsi un fan si è accorto di un matrimonio mai visto nella sitcom.