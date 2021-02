The Big Bang Theory: Jim Parsons e Kaley Cuoco candidati ai Golden Globes per i nuovi show

Kaley Cuoco e Jim Parsons hanno definitivamente trovato la loro strada dopo il termine di The Big Bang Theory, le due star sono state infatti nominate ai Golden Globes 2021 per le nuove serie televisive a cui hanno preso parte.

In particolare l'interprete di Sheldon è stato candidato per Hollywood, la miniserie Netflix di Ryan Murphy in cui interpreta il ruolo di Henry Willson, un agente che tenta di farsi strada nel luccicante mondo dello spettacolo degli anni '50. Tra gli altri attori non protagonisti candidati troviamo John Boyega per Small Axe, Brendan Gleeson per The Comey Rule, Donald Sutherland per The Undoing) e Dan Levy per Schitt's Creek.

Kaley Cuoco è invece stata candidata come miglior attrice protagonista ai Golden Globes 2021 per una serie comedy con The Flight Attendant, l'esilarante serie in cui interpreta un'assistente di volo che si trova a dover fare i conti con un omicidio di cui non ha memoria. Tra le altre candidate troviamo Lily Collins per Emily a Paris), Elle Fanning per The Great, Jane Levy perZoey's Extraordinary Playlist e Catherine O'Hara per Schitt's Creek. L'ex interprete di Penny ha sempre pensato che The Flight Attendant sarebbe stata la serie perfetta dopo The Big Bang Theory.

In attesa di scoprire come andranno le cose, date uno sguardo alla nostra recensione di Hollywood.