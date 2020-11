The Big Bang Theory, Jim Parsons: 'La mia sessualità mi ha reso un attore migliore'

La star di The Big Bang Theory Jim Parsons ritiene che la sua sessualità lo abbia aiutato a diventare un attore migliore. Il 47enne, che ha confermato pubblicamente di essere gay nel 2012, ha detto ad Attitude di trovare "foza" nella sua appartenenza alla comunità LGBTQ + e di essere in grado di offrire maggiori sfaccettature nelle sue performance.

"Essere improvvisamente parte di un grande gruppo che è stato, ed è tuttora diffamato a volte, che viene ripetutamente offeso e messo all'angolo da determinati personaggi pubblici, mi crea un senso di felicità e forza che non avrei mai immaginato di poter avere. L'essere parte di tutto questo mi ha fatto sentire molto forte e riflettendo sui miei trascorsi, credo che mi abbia solo aiutato in termini di carriera. Certamente non mi sono mai sentito limitato da tutto ciò. Probabilmente mi ha persino aiutato a essere un attore migliore. Ci sono sempre più sfaccettature di te che puoi condividere con il pubblico".

Parsons ha detto addio a The Big Bang Theory e al suo amato personaggio di Sheldon Cooper nel maggio 2019 quando la sitcom si è conclusa dopo 12 anni, e da allora ha assunto ruoli molto variegati tra cui l'agente Henry Willson nella serie Hollywood di Ryan Murphy e Michael nel film Netflix The Boys in the Band. Quest'ultimo è stato interpretato dagli stessi attori che si sono esibiti nella produzione teatrale di Broadway del 2018, e ruota attorno a un gruppo di amici gay che si riuniscono per una festa di compleanno che diventa sempre più caotica. L'attore ha rivelato che quest'ultimo ruolo ha avuto un forte impatto su di lui e gli ha permesso di elaborare i suoi timori per le persone che ama.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un incredibile cambio look di Jim Parsons. L'interprete di Sheldon Cooper sembra essere più soddisfatto che mai del suo lavoro e, la sua ascesa sembra essere ormai inarrestabile.