The Big Bang Theory, Jim Parsons tra gli ospiti del popolare podcast di David Tennant

Dopo aver intervistato star quali l'attrice premio Oscar Olivia Colman e la comedian Tina Fey nel corso della prima stagione di "David Tennant Does A Podcast With...", l'ex Doctor Who ha già in programma una chiacchierata con un altro ospite d'eccezione: Jim Parsons.

La star di the Big Bang Theory parteciperà alla seconda stagione del podcast per parlare a ruota libera della sua vita e la sua carriera, magari fornendo qualche aggiornamento sui suoi progetti futuri. Apparso di recente nella serie Netflix Hollywood di Ryan Murphy, lo ricordiamo, l'attore ha da poco smentito i rumor che lo volevano nel cast della nuova stagione di American Horror Story.

"Che fosse a causa di The Big Bang Theory o meno, per problemi di agenda e cose del genere, non è mai venuto fuori" ha spiegato infatti l'attore. "Avevo girato il film Normal Heart con Ryan Murphy, e poi ha prodotto The Boys in the Band per Broadway. Queste sono le mie principali collaborazioni con lui. Ma no, non è mai emerso altro, e anche per questo sono rimasto così piacevolmente sorpreso quando mi ha proposto un ruolo in Holly."

Tra gli ospiti più attesi dei nuovi episodi del podcast ci saranno anche la grande Judi Dench, la star di The Handmaid's Tale Elisabeth Moss, George Takei di Star Trek e Brian Cox della serie HBO Succession. Parteciperanno inoltre alla seconda stagione anche la politica americana Stacey Abrams, Tim Minchin, Cush Jumbo (The Good Fight) e Dan Levy (Schitt's Creek).