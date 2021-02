The Big Bang Theory, Jim Parsons ha rischiato di non ottenere il ruolo di Sheldon

12 stagioni e 280 episodi dopo è davvero difficile immaginare qualcuno che non sia Jim Parsons come volto di Sheldon Cooper, ma secondo quanto rivelato da Bill Prady, co-creatore di The Big Bang Theory, inizialmente Chuck Lorre non era convinto che potesse essere l'interprete giusto per il personaggio.

"Quando Jim lasciò la stanza mi voltai e dissi: 'È lui! Questo è il nostro ragazzo!". Ma Chuck si è girato è ha risposto 'Nah, ti spezzerà il cuore. Non riuscirà mai a rifare quella performance'", ha raccontato infatti Prady in una recente intervista con People (via Digital Spy) "Questo potrebbe essere l'unico esempio in cui avevo effettivamente ragione."

Per sua fortuna, e di tutti i fan della sitcom, Sheldon si è ripresentato alle audizioni per una seconda occasione e ha provato a Lorre che si sbagliava. "Jim Parsons è tornato il giorno successivo successivo e ci ha regalato di nuovo la stessa identica performance. E lì abbiamo capito che era il nostro Sheldon" ha aggiunto Parry.

Il resto, come si suol dire in questi casi, è storia: Parsons è riuscito a conquistare gli spettatori fin dalla sua prima comparsa nei panni del celebre fisico teorico e grazie al ruolo ha ottenuto ben quattro Emmy Awards nel 2010, 2011, 2013 e 2014 e un Golden Globe nel 2011.



