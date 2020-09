The Big Bang Theory: Jim Parsons rivela di essere guarito dal Coronavirus

Mentre i fan sono ancora impegnati a rivedere le puntate di The Big Bang Theory, l'interprete di Sheldon nella serie creata da Chuck Lorre è stato intervistato da Jimmy Fallon, rivelando di essere guarito dal Coronavirus.

Potete trovare l'intervista in calce alla notizia, Jim Parsons ha quindi rivelato di essere stato contagiato insieme al marito Todd Spiewak già a marzo, ma di essersi accorto che si trattava di Coronavirus solo dopo qualche giorno: "Si l'abbiamo avuta anche noi. Sia io sia Todd, erano i primi giorni di marzo, anche se non sapevamo cosa fosse. Credevamo di esserci semplicemente influenzati, finché un giorno non abbiamo entrambi perso completamente gusto e olfatto, è difficile da spiegare. Non credevo che il senso del gusto e dell'olfatto potessero scomparire così. In quarantena quando non puoi fare altro che mangiare è stato veramente difficile".

Jim Parsons ha comunque rassicurato tutti rivelando che lui e il marito sono guariti completamente, inoltre ha anche spiegato di aver provato altri sfoghi creativi durante la quarantena: "Ho provato altre cose, così per un po' ho preso lezioni di pittura, poi ho tentato con la scrittura creativa, ma non hanno avuto molto successo, alla fine sono solo un attore e non ho la costanza per provare altre cose". Se cercate altre notizie sulla serie con protagonista Jim Parsons, vi segnaliamo questa intervista a Kaley Cuoco di The Big Bang Theory.