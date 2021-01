The Big Bang Theory, Jim Parsons sui ruoli LGBT: 'C'è bisogno di maggiore attenzione'

Nel corso di una recente intervista, l'interprete dell'amatissimo Sheldon Cooper in The Big Bang Theory ha detto la sua in merito al modo in cui nel mondo del cinema e delle serie tv vengono rappresentati i personaggi omosessuali.

Secondo Jim Parsons c'è ancora molta strada da fare ma, poco importa se essi siano interpretati da attori gay o eterosessuali, la cosa più importante è che vengano rappresentati al meglio: "C'è sicuramente questo aspetto, penso che la lotta, per così dire, non riguardi solo persone gay che interpretano le parti gay, ma bisogna fare in modo che tutte le parti siano aperte a tutti gli attori. È importante che i personaggi gay siano rappresentati come individui a tutto tondo e completamente umani".

Parsons ha indicato Heath Ledger e Jake Gyllenhaal di Brokeback Mountain come esempi di attori eterosessuali che hanno saputo interpretata personaggi gay in modo brillante: "Penso che Brokeback Mountain sia uno dei film gay e delle storie d'amore più toccanti che abbia mai visto, e quei due attori etero [Heath Ledger e Jake Gyllenhaal] sono stati la scelta migliore per quei ruoli".

Intanto la Cuoco ha rivelato di preferire le prime stagioni di The Big Bang Theory, in quanto risulta essere ancora troppo emotivamente legata alle ultime.