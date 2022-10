The Big Bang Theory, Jim Parsons su una scena tagliata: 'Effettivamente era fuori luogo'

Per rimediare a un errore non è (quasi) mai troppo tardi, anche quando si tratta del pilot di una serie andato in onda qualcosa come 15 anni e 12 stagioni fa: dev'esser stato questo il pensiero degli autori di The Big Bang Theory quando hanno deciso di tagliare una scena presente nel primo episodio della storica sitcom.

Durante le ultime repliche dello show che non ha mai risolto il mistero sul cognome di Penny, infatti, molti fan hanno notato l'assenza dal pilot della scena in cui Sheldon donava dello sperma alla banca del seme: una sequenza che, in effetti, in più di un'occasione era stata criticata per la dissonanza con il carattere del personaggio, tutt'altro che sveglio dal punto di vista sessuale.

Lo stesso Jim Parsons, d'altronde, si è detto tutto sommato d'accordo con la decisione: "All'epoca la scena della banca del seme non mi preoccupò. Riguardandola oggi sembra fuori luogo, ma allora non c'era modo per gli sceneggiatori di sapere. Nessuno sapeva ancora chi fosse Sheldon, quindi agli spettatori di allora andò bene così com'era. Ma ora come ora genera confusione" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Avreste tenuto la scena nella sua versione originale o apprezzate il tentativo di retcon? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su The Big Bang Theory.