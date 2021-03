The Big Bang Theory, Jim Parsons ha mai visto realmente Star Trek?

C'è molto di cui parlare sulla sitcom della CBS The Big Bang Theory e in particolare su Sheldon Cooper interpretato da Jim Parsons che è indubbiamente il personaggio più amato della nota serie televisiva grazie al suo carattere e alle sue uscite tanto bizzarre quanto divertenti.

Sappiamo tutti che Sheldon è un grande fan di Star Trek: The Original Series (1966). Ma Jim Parsons che lo interpreta non ha mai visto lo spettacolo in vita sua. Nemmeno un singolo episodio. E lo stesso vale anche per Doctor Who. Durante un'intervista con Time, l'attore una volta ha dichiarato:

"Sono molto sincero su certe cose, mi vengono chieste molte cose scientifiche e io dico, 'Stai scherzando?'. E anche sulla cultura pop: non ho mai visto Star Trek. Non conosco Doctor Who."

Jim Parsons, inoltre, è tutt'altro che un amante della tecnologia e della cultura nerd e geek. Ama le cose moderne e tradizionali, ma non è un patito come il suo personaggio nella serie televisiva. È un amante dello sport tra cui baseball e tennis e tra le serie televisive adora Grey's Anatomy.

Se vi abbiamo rivelato un segreto di The Big Bang Theory che forse non conoscevate, è il momento di trattare proprio di alcune ingenuità e problemi con la continuity che hanno rischiato di rovinare la trama dello show originale CBS. Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi abbia composto l'iconica sigla di The Big Bang Theory, vogliamo sapere la vostra: conoscevate questa curiosità su Jim Parsons?