The Big Bang Theory, Jim Parsons svela: 'Ecco perché Sheldon è così maleducato'

Non c'è dubbio che quello di Sheldon Cooper sia stato il personaggio più amato dai fan di The Big Bang Theory e questo è merito senz'altro della performance nel ruolo di Jim Parsons, ma anche gli showrunner hanno la loro parte in tutto ciò. Perché Sheldon è stato anche il personaggio più insopportabile del gruppo e Parsons ha spiegato le ragioni.

In qualità di unico spin-off di The Big Bang Theory, la serie Young Sheldon ha spesso offerto una spiegazione ad alcuni dei comportamenti più strani del genio socialmente inetto che un giorno conquisterà il Premio Nobel. Tuttavia, il personaggio aveva già la stessa tendenza a essere troppo franco nella serie prequel, spingendo i fan più curiosi a chiedersi come e perché sia una persona così priva di tatto. In una nuova intervista a Them, Parsons ha provato ad avanzare una spiegazione semplice.

"Sheldon diceva spesso cose inappropriate alle persone perché non sapeva fossero inappropriate. E quello che dice è spesso la verità e niente dovrebbe mettersi nel mezzo quando si dice la verità".

Sheldon è sempre stato molto schietto e il più delle volte non si rendeva conto dell'impatto delle sue parole sulle persone che aveva intorno. Nonostante questo, in The Big Bang Theory mantiene un gruppo di amici molto unito. In qualsiasi momento della serie, il gruppo di Pasadena avrebbe potuto abbandonarlo. Ha costantemente deriso e sminuito Howard, è stato sessista nei confronti di Penny e in diverse occasioni è stato un vero e proprio bullo nei confronti di Leonard. Durante il finale di serie di The Big Bang Theory, è stato incredibilmente egoista invalidando i problemi di tutti gli altri e insistendo affinché si concentrassero solo su di lui mentre si preparava a ricevere il Premio Nobel per la Fisica.

Come molte volte era accaduto in passato, il cast principale è rimasto al fianco del genio durante il finale di The Big Bang Theory. Questo perché sapevano che la maggior parte delle volte Sheldon non intendeva ferirli, ma semplicemente non era in grado di percepire le emozioni degli altri. Bernadette lo riassume perfettamente quando dice che Sheldon non capisce quando è cattivo. Poiché la maggior parte delle sue trasgressioni non sono intenzionali, il resto del gruppo è più incline a sopportarlo, e questo è il motivo per cui rimangono amici, come viene sottilmente rivelato dalla narrazione del giovane Sheldon.

In precedenza, Parsons ha rivelato la battuta di Sheldon più amata dai fan. Ricordiamo, infine, che la decisione di concludere The Big Bang Theory venne presa in quanto Jim Parsons aveva deciso di lasciare la serie.