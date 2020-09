The Big Bang Theory, Johnny Galecki: 'Leonard è una persona fantastica'

Dev'essere dura interpretare per ben 12 anni un personaggio che non si ami particolarmente o che magari si avverta come eccessivamente distante dalla propria personalità: fortunatamente non è stato questo il caso di Johnny Galecki, l'indimenticabile ed amatissimo Leonard Hofstader di The Big Bang Theory.

Ospite all'Etna Comics lo scorso anno, infatti, l'attore ha spiegato tutte le ragioni del suo immenso amore per il suo personaggio: "Leonard è una persona fantastica, buona che un po’ come tutto il cast di The Big Bang Theory mostra le sue vulnerabilità. Lo sceneggiatore Norman Lear una volta mi disse che sia se sei un scrittore, sia se sei un attore, se ami il tuo personaggio lo interpreterai per sempre. Io adoro Leonard e ci assomigliamo in alcuni tratti, anche se sicuramente è molto meno testardo di me".

Immancabile un riferimento all'addio allo show che l'ha reso celebre in tutto il mondo: "Quel momento è stato molto emozionante. Ci siamo lasciati andare ad abbracci ed anche a qualche lacrima. Gli sceneggiatori hanno fatto un grandissimo lavoro con l’ultima stagione: sono riusciti non soltanto a concludere tutti i cicli narrativi legati ai personaggi, ma davvero a dare unità, completezza".

