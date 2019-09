The Big Bang Theory: Johnny Galecki ha pubblicato un emozionante dietro le quinte

The Big Bang Theory è giunto alla conclusione dopo 12 stagioni, con un finale che Jim Parsons (Sheldon Cooper) ha definito perfetto e ora Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) è voluto tornare su quei momenti finali condividendo un video del dietro le quinte che siamo sicuri emozionerà i fan della sit-com.

Come potete vedere in calce all'articolo, Galecki ha pubblicato su Instagram un video che parte con una scena in cui Leonard schiaffeggia Sheldon e poi prosegue con un montaggio in bianco e nero in cui compaiono i vari membri del cast, in lacrime e visibilmente commossi dall'essere giunti alla fine di un percorso capace di procuragli tantissime soddisfazioni. Infine, il cast omaggia il pubblico in studio, presente per la chiusura dello show creato da Chuck Lorre e Bill Prady.

A corredo del video, Galecki ha scritto "Ringrazio la Television Academy per aver selezionato uno dei miei momenti preferiti e per aver condiviso le emozioni del dietro le quinte, così come il duro lavoro fatto da tutta la troupe, dagli autori e dallo staff".



Dopo la fine di TBBT, Jim Parsons e Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) continueranno a lavorare insieme in una nuova serie comedy che andrà in onda sulla Fox.

The Big Bang Theory, invece, approderà su HBO Max in seguito a un accordo miliardario.