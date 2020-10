The Big Bang Theory, Johnny Galecki scherza con Kaley Cuoco in vista del suo nuovo ruolo

Dopo aver doppiato Harley Quinn nella serie animata DC, Kaley Cuoco è pronta a tornare sul piccolo schermo con The Flight Attendant, nuova serie targata HBO Max in arrivo negli Stati Uniti a fine novembre.

Con l'avvicinarsi del debutto, l'attrice ha comunicato durante una diretta su Instagram che martedì 20 ottobre avrebbe svelato alcune anticipazioni sullo show, tra cui la data di uscita (26 novembre). "Risponderò ad alcune domande e alimenterò il vostro entusiasmo per la premiere di The Flight Attendant" ha spiegato l'attrice, ricevendo però una replica inaspettata da parte di un suo ex collega.

"Io martedì sono occupato" ha commentato infatti Johnny Galecki, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di scherzare un po' con l'ex co-star di The Big Bang Theory, scatenando una reazione divertita da parte di tutti gli utenti connessi. I due attori hanno recitato fianco a fianco nella comedy CBS per ben 12 stagioni, in cui hanno vestito i panni della coppia Leonard e Penny.

The Flight Attendant, lo ricordiamo, vede la Cuoco nel ruolo dell'assistente di volo Cassandra Bowden, la quale si risveglia in una camera d'albergo di Dubai con un uomo morto al suo fianco. Incapace di mettere insieme gli avvenimenti della notte, di ritorno a New York viene accolta da alcuni agenti dell'FBI che la interrogano sulla sua sosta a Dubai. Spaventata dall'accaduto, Cassandra teme di essere proprio lei la responsabile.

Nel frattempo, qui potete trovare il motion poster di The Flight Attendant.