The Big Bang Theory, Johnny Galecki scherza sul nuovo look di Kunal Nayyar

Dopo aver condiviso il mese scorso un emozionante ricordo di The Big Bang Theory, Kunal Nayyar è stato protagonista di un simpatico siparietto su Instagram insieme al collega e amico Johnny Galecki. Nello show, i due hanno vestito rispettivamente i panni di Raj Koothrappali e Leonard Hofstadter.

"Finalmente. Finalmente. Finalmente. Ho spuntato la barba. Potete intuire dal buco sul mio mento che il regolabarba era nelle mie mani" ha scritto Nayyar nel post che ha condiviso sul social per mostrare il suo nuovo look da quarantena.

Apprezzata da molti fan, la foto ha attirato anche l'attenzione di Galecki, che ha fatto notare una certa scelta di vestiario: "Hai sbottonato per errore anche i primi quattro bottoni della camicia?"

Da qualche tempo, come spiega Digital Spy, l'interprete di Raj ha deciso di affidare il proprio profilo Instagram ai suoi PR, in modo che la pagina tenga sempre i fan aggiornati sui suoi progetti da attore e produttore. "Entro le prossime settimane, affiderò la mia pagina personale al mio team di promozione. Troverete qui le notizie del lato recitazione/produzione, insieme a qualche selfie occasionale di me che faccio il broncio" ha rivelato Nayyar il mese scorso.

