The Big Bang Theory: Kal Penn e Sean Astin guest star dell'ultima stagione

Kal Penn e Sean Astin saranno le guest star in un episodio della dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory, rispettivamente nei ruoli del dr. Campbell e del dr. Pemberton. La sit-com è uno degli show più amati dell'ultimo decennio e ha reso famosi in tutto il mondo i suoi protagonisti, in particolare Jim Parsons.

I personaggi di Kal Penn e Sean Astin saranno due fisici che confermeranno accidentalmente la teoria della super-asimmetria di Amy e Sheldon, sulla quale i due hanno lavorato insieme. La data di messa in onda dell'episodio non è stata ancora comunicata.

La teoria della coppia è stata messa alla prova negli ultimi episodi, anche a causa della smentita di un giornale russo. Il quotidiano aveva ragione solamente in parte e grazie all'aiuto di Pemberton e Campbell, Amy e Sheldon scopriranno molto di più sulla loro teoria.

Amy Farrah Fowler è interpretata da Mayim Bialik e recentemente ha condiviso su YouTube un messaggio per i fan dopo aver lavorato all'ultima stagione dello show:"Sembra davvero strano, di solito, quando le cose finiscono, finiscono subito. Non è come 'finirà in 23 episodi', il che significa che abbiamo 23 episodi, un'intera stagione. Avere fino alla fine di aprile, prima di esplorare ciò che i nostri sceneggiatori ci hanno riservato e il mio primo pensiero è stato 'questo significa che cose pazzesche accadranno nella dodicesima stagione?".

Mayim Bialik è entrata a far parte del cast dalla quarta stagione e ha affiancato, insieme a Melissa Rauch e Kaley Cuoco come figura femminile all'interno dello show.

La decisione di concludere The Big Bang Theory è stata presa in seguito alla decisione di Jim Parsons di non rinnovare il proprio contratto. La serie, creata da Chuck Lorre, comprende nel cast Johnny Galecki nel ruolo di Leonard, Kaley Cuoco in quello di Penny e Jim Parsons nelle vesti di Sheldon Cooper.