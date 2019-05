The Big Bang Theory: Kaley Cuoco abbraccia Christine Baranski in un'immagine del backstage

Sta per terminare definitivamente una delle sit-com di maggior successo dell'ultimo decennio, The Big Bang Theory, le cui riprese della dodicesima e ultima stagione si sono concluse da pochi giorni. Una delle star dello show, Kaley Cuoco, ha condiviso su Instagram un'immagine che la ritrae abbracciata a Christine Baranski.

Ad accompagnare l'immagine anche la didascalia di Kaley Cuoco:"Non perdetevi il nuovo episodio di stasera su @bigbangtheory_cbs! Ne rimangono tre!". Aggiungendo:"La mia ultima possibilità di spremere la favolosa Christine Baranski!!!".

Secondo la CBS, l'episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti, intitolato The Maternal Conclusion, vede Leonard (Johnny Galecki), piacevolmente sorpreso quando sua madre Beverly (Christine Baranski) viene a fargli visita e si mostra gentile nei suoi confronti finché non scopre il vero motivo della sua visita. Un episodio perfetto per la festa della mamma.



The Big Bang Theory chiuderà definitivamente i battenti con un finale di un'ora che andrà in onda il 16 maggio. Il set è già stato smontato, subito dopo la fine dell'ultimo ciak. Creata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory racconta la storia di un gruppo di amici nerd e geek, fisici e ingegneri che lavorano al California Institute of Technology, a Pasadena. Quando nell'appartamento accanto a quello di Leonard e Sheldon (Jim Parsons) arriva ad abitare la cameriera e aspirante attrice Penny (Kaley Cuoco), Leonard se ne innamora perdutamente.

Chuck Lorre pensò ad uno spin-off di TBBT qualche tempo fa ma l'idea venne ben presto accantonata.