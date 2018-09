The Big Bang Theory: Kaley Cuoco apre ad uno spin-off su Penny

E' da poco iniziata la dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Il successo della comedy CBS ha generato anche uno spin-off dedicato al giovane Sheldon Cooper, Young Sheldon, e se dovesse dipendere dalla decisione di Kaley Cuoco, potrebbe non essere l'unico.

L'emittente televisivo, come anche i creatori Chuck Lorre e Bill Brady, non hanno annunciato alcun progetto oltre a quelli attuali, ma l'interprete di Penny ha aperto ad una sua possibile partecipazione in un spin-off sul personaggio.

Durante un'intervista con Extra, la Cuoco ha chiarito di non sapere nulla riguardo ad un eventuale serie dedicata a Penny, la giovane ragazza del Nebraska che ha scombussolato le vite dei quattro scienziati con il suo arrivo a Pasadena, però ha poi affermato: "Se mi chiamassero e mi dicessero "facciamolo" direi subito di sì".

L'annuncio della fine di The Big Bang Theory non ha rattristato solamente i fan, ma anche l'attrice stessa. "Mi ha spezzato il cuore" ha detto la Cuoco. "Sono molto triste che sia giunta alla fine. Per la cronaca, sarei andata avanti anche per 20 anni. Anche gli altri stavano piangendo, stavamo tutti sperando che fosse un gigantesco Bazinga."

La dodicesima stagione dello show è ricominciata ieri 24 settembre su CBS. Tra i protagonisti della serie troviamo anche Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski), e Kevin Sussman (Stuart Bloom).