The Big Bang Theory, Kaley Cuoco fa gli auguri a Kunal Nayyar per la sua nuova avventura

È tempo di riprendere in mano le proprie carriere per i protagonisti di The Big Bang Theory: esser stati legati per tanto tempo a personaggi forti come Sheldon, Penny, Leonard, Raj, Bernerdette, Amy ed Howard è un grande vanto ma al tempo stesso un grande pericolo. Riusciranno a risultare credibili anche al di fuori dell'iconico show?

La risposta ce la darà soltanto il tempo, ma è innegabile che i nostri ci stiano provando con tutte le loro forze: di recente abbiamo visto ad esempio Jim Parsons e Mayim Bialik annunciare la loro nuova collaborazione nella serie Call me Kat, ma buone notizie sono arrivate anche da parte di Kunal Nayyar.

L'interprete di Raj ha infatti annunciato il suo ingresso nel cast della seconda stagione di Criminal, la serie ambientata unicamente in una stanza per interrogatori. L'arrivo di Nayyar nella serie Netflix è stato accolto come una piacevole sorpresa da parte dei fan dello show, e i complimenti all'attore non hanno tardato ad arrivare anche da parte dei suoi colleghi di The Big Bang Theory, come Kaley Cuoco: "Sembra davvero bellissimo!" è stato il commento lasciato dalla nostra Penny al post con cui la sua co-star ha presentato il suo personaggio.

Esperienze future a parte, facciamo un breve tutto nel passato della serie: avevate mai capito, ad esempio, cosa fosse il regalo di nozze di Leonard e Penny a Sheldon ed Amy? La risposta ve la diamo noi!