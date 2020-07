The Big Bang Theory, Kaley Cuoco celebra il suo secondo anniversario di matrimonio

Se in The Big Bang Theory Penny era innamoratissima del suo genio nerd Leonard Hofstadter, nella realtà, pare che la sua inteprete Kaley Cuoco sia altrettanto presa da suo marito Karl Cook, con cui festeggia due anni di matrimonio con un romantico post sui social.

La nota attrice ha pubblicato una tenerissima foto del suo giorno più bello su instagram, nel meraviglioso abito in pizzo bianco coperto da un ampio mantello firmato Reem Acra, mentre tiene per mano l'uomo della sua vita. La didascalia del post recita:

"Buon 2 ° anniversario mio caro @mrtankcook!Come sono diventato così fortunato? Sei il più simpatico, il più strano, il più divertente, il più intelligente, il più gentile, il più calmo, il più sciocco, il vegetariano che si prende cura della crescita dei coniglietti, del salvataggio dei cagnolini, l'amante dei cavalli, l'intenditore di birra / bourbon, che ama e supporta ogni mossa che faccio. TI AMO e TI AMO!"

La Cuoco ha sposato il suo consorte il 30 giugno 2018. La cerimonia si è tenuta in un maneggio vicino a San Diego, alla presenza di pochi amici e dei familiari. Karl Cook è un noto fantino che può vantare un patrimonio economico veramente consioderevole. Entrambi gli sposini condividono l'amore per i cavalli come testimoniano le loro foto sui social network.

Questo è il secondo matrimonio per Kaley che nel 2013 avava sposato il tennista professionista Ryan Sweeting. La loro unione era poi terminata relativamente velocemente e, già nel 2016 era giunto il divorzio definitivo.

Mentre la Cuoco si gode la sua unione felice col dolce marito