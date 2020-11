The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: Che imbarazzo sul set con Johnny Galecki dopo la rottura

Nelle dodici stagioni della serie, l'atmosfera sul set di The Big Bang Theory è sempre stata segnata dal divertimento, ma a quanto pare non sono mancati i momenti imbarazzanti. Cose che capitano, quando si è costretti a lavorare con l'ex partner dopo una rottura. Kaley Cuoco e Johnny Galecki, infatti, hanno avuto una relazione di un paio d'anni.

Se per i loro personaggi, Penny e Leonard, le cose nella fiction finiscono bene, non è andata così nella vita reale ai due attori di The Big Bang Theory, che si sono poi lasciati. Pur essendo rimasti buoni amici, non sempre è stato facile condividere il set, specialmente quando Kaley e Johnny si sono ritrovati a girare alcune scene piuttosto intime e piccanti subito dopo la rottura.

"Quando ci siamo lasciati, ovviamente, è stato un po' delicato per un attimo" ha raccontato l'interprete di Penny nel corso del podcast Armchair Expert di Dax Shepard. "E ricordo che proprio in quel periodo Chuck Lorre aveva scritto questi episodi in cui all'improvviso i nostri personaggi si ritrovavano a letto insieme ogni secondo. Johnny ed io ne parlavamo, e credevamo che lo stessero facendo apposta, solo per provocarci. Perché è venuto fuori dal nulla!"

Da bravi professionisti, però, Kaley Cuoco e Johnny Galecki non hanno fatto una piega, portando a termine le scene. "Per fortuna ne siamo usciti brillantemente" ha continuato l'attrice. "E oggi siamo più uniti di quanto lo siamo mai stati."

Per altri approfondimenti su The Big Bang Theory, rimandiamo ai 5 motivi per cui ci vorrebbe un sequel e agli episodi più nerd in assoluto della storica sitcom.