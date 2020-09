The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è entusiasta del nuovo progetto di Kunal Nayyar

Anche se la serie è terminata ormai da più di un anno, il legame tra i ragazzi del cast di The Big Bang Theory continua a essere molto forte. Ne ha dato un esempio nei giorni scorsi Kaley Cuoco, che nella sitcom interpreta Penny, commentando sui social la notizia del prossimo ruolo di Kunal Nayyar (Raj), che sarà nel cast di Criminal.

La seconda stagione della serie antologica è in arrivo su Netflix il prossimo 16 settembre, e Kunal Nayyar reciterà al fianco, tra gli altri, di Kit Harington (Game of Thrones), Sharon Horgan e Sophie Okonedo. Qualche giorno fa l'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un promo della serie, scrivendo nella didascalia: "Sono entusiasta di condividere... Criminal UK, stagione 2! Un progetto da sogno, con un dream team di attori, sceneggiatori, registi e produttori."

Uno dei primi commenti è stato proprio quello della collega e compagna di set nelle 12 stagioni di The Big Bang Theory. "Sembra così bello!" ha scritto Kaley Cuoco, aggiungendo l'emoji di un applauso.

Un altro utente, a sua volta, ha commentato rispondendo direttamente all'attrice: "È bello da parte tua supportare Kunal e che siate ancora amici. Mi fa sorridere e ripensare a TBBT e a quanto mi manca."

In Criminal, Kunal Nayyar interpreterà un personaggio molto diverso da Rajesh Koothrappali, il nerd romantico e insicuro della sitcom: sarà infatti il principale sospettato nelle indagini su un delitto. Kaley Cuoco, invece, debutterà presto in The Flight Attendant.

Per altri approfondimenti su The Big Bang Theory, rimandiamo alle migliori battute di Sheldon e ai cinque momenti più spassosi di sempre.