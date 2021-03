The Big Bang Theory, Kaley Cuoco furiosa: 'Io nuova arrivata? Sono qui da 30 anni!'

Dopo il successo ottenuto grazie al ruolo di Penny in The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è da poco diventata protagonista di The Flight Attendant, nuova serie HBO Max che le è valsa anche una candidatura ai Golden Globe 2021. In una recente intervista con Metro, l'attrice si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.

"È molto divertente perché di recente sono stata chiamata la 'nuova arrivata', il che è assurdo. All'improvviso hanno cancellato tutto il mio passato, ed è stato strano perché io ho amato tutto quello che ho fatto nella mia carriera" ha dichiarato l'attrice, che come ricorda il sito fa parte dell'industria televisiva da quando aveva 5 anni. "Qualcuno ricorda che sono stata in quella c***o di sitcom per 12 anni, fino a tipo sei secondi fa? No, all'improvviso ero diventata la nuova arrivata sulla scena. Hey sono qui da 30 anni!"

Nel corso della chiacchierata, la Cuoco ha poi rimarcato la sua gratitudine nei confronti di The Big Bang Theory. "Penso che le persone sbaglino quando cercano di cancellare così duramente ciò che le ha portato qui. Credo che si debba abbracciarle. Devo tutta la mia carriera a The Big Bang Theory. Lo dico sempre" ha aggiunto.

Per quanto riguarda il futuro, inoltre, non esclude un suo ritorno alle sitcom: "Facendo The Flight Attendant non ho provato a fare finta che Big Bang Theory non fosse mai esistite e fossi diventata una nuova attrice. Infatti, in realtà ho pensato anche di dedicarmi nuovamente ad una sitcom. Non ero contraria. The Flight Attendant è stato solo il progetto giusto al momento giusto."



Nel frattempo, la Cuoco si è unita al cast di un'altra serie TV.