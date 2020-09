The Big Bang Theory, Kaley Cuoco infuriata: 'Smettetela di chiedermi se sono incinta'

Nelle ultime ore Kaley Cuoco è apparsa particolarmente adirata nei confronti dei suoi follower, reclamando maggior rispetto per la sua privacy. La star di The Big Bang Theory è infatti stufa delle continue domande e allusioni su una sua possibile gravidanza.

Kaley al momento impegnata con la produzione di The Flight Attendant che presto sarà disponibile su HBO Max, attraverso le sue storie Instagram ha rivelato di voler fare un grosso annuncio ma, non certo quello della sua gravidanza.

"Non lo faccio mai ma annuncerò cose molto entusiasmanti tra poche ore! E no, non sono incinta quindi smettila di chiederlo".

L'annuncio tanto importante a cui la Cuoco faceva riferimento era quello del rinnovo di Harley Quinn per una terza stagione. L'attesissima serie animata dopo aver debuttato su DC Universe, passerà definitivamente sulla piattaforma streaming di HBO Max.

Dunque per Kaley Cuoco bollono molti progetti interessanti in pentola e, nonostante il grande pubblico la consideri ancora come la Penny di The Big Bang Theory ce la sta mettendo tutta per riuscire a reinventarsi e per farsi apprezzare in nuovi ruoli. Intanto se anche voi siete ancora particolarmente legati alla serie dei geni nerd ormai conclusa da diverso tempo, date un'occhiata a tutti i segreti di The Big Bang Theory che abbiamo raccolto per voi.