The Big Bang Theory: Kaley Cuoco e Johnny Galecki di nuovo insieme dopo il finale

Giusto qualche settimana fa Kaley Cuoco aveva rivelato che non si vedeva con gli altri protagonisti di The Big Bang Theory sin dall'uscita dell'episodio finale dello show. Nonostante i vari impegni, però, a quanto pare l'interprete di Penny ha trovato il tempo per una speciale riunione con l'ex collega Johnny Galecki.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'attrice ha postato su Instagram una foto insieme al collega - interprete nella serie della dolce metà di Penny, Leonard - e a sua sorella Briana. Non si è fatto attendere oltretutto un bazinga di Galecki, che sotto il post ha commentato: "Non trovo il mio portafoglio da quando abbiamo scattato questa foto."

The Big Bang Theory si è conclusa definitivamente lo scorso maggio dopo una lunga corsa di 12 stagioni che, secondo il presidente di CBS, avrebbe meritato un po' più di rispetto alle recenti candidature per gli Emmy, nelle quali lo show ha ricevuto tre nomination tecniche.

Chiuso il capitolo The Big Bang Theory CBS può ora concentrarsi sullo spin-off incentrato sulle vicende del giovane Sheldon alle prese con la sua infanzia in Texas e, sempre se Chuck Lorre si presenterà con nuove idee, il network ha già aperto alla possibilità di vedere altri spin-off (magari uno che prosegua la storia di Raj?).

