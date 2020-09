The Big Bang Theory: Kaley Cuoco presa di mira dai fan su Instagram, ecco perché

Se questo 2020 è stato positivo per la Kaley Cuoco attrice, che ha da poco finito le riprese per la serie TV HBO The Flight Attendant, e ha ricevuto complimenti per il suo doppiaggio nella serie animata Harley Quinn, lo stesso non si può dire per la sua vita privata, e questa volta è stato il suo account Instagram a essere preso di mira.

Le polemiche dei fan sono state a causa del post sul suo profilo (che trovate in calce alla notizia) che vede la Cuoco felice di poter tornare tra le braccia di suo marito, Karl Cook, fantino professionista e sposato con l'attrice dal 30 giugno del 2018. Una foto apparentemente innocente, ma che ha scatenato diversi commenti non proprio graditi alla Penny di The Big Bang Theory.

Il post, molto semplice, recita la sola didascalia: "Finalmente!!💘", e questa espressione di felicità è sembrata sospetta ai fan, che hanno subito pensato che l'attrice potesse essere incinta (invece che semplicemente contenta di rivedere il marito). Bombardata dai commenti sull'argomento, l'attrice (che più volte ha espresso il suo desiderio di non raccontare troppo della sua vita personale) ha risposto con un laconico: "No, non lo sono."

Ben peggiori però le reazioni di chi non apprezza la coppia Cuoco/Cook, e che vorrebbe vederla insieme al suo amico ed ex collega di set Johnny Galecki, il Leonard della sitcom ideata da Chuck Lorre: "per favore esci con Johnny Galecki, lui è meglio per te... 😅😅😅😅", o "Non mi sembri molto interessata a lui 😂", o ancora "Saresti dovuta restare con Leonard", questi sono solo alcuni dei centinaia di commenti che la Cuoco ha dovuto ricevere per un innocente post.

Recentemente, altre polemiche si erano sollevate su Instagram per la decisione dell'attrice di fare esercizi in palestra con la mascherina, ai quali aveva pubblicamente risposto affermando che: "indosso sempre la mascherina quando mi trovo in uno spazio chiuso. Lo faccio per proteggere me, e le persone che stanno intorno a me". Speriamo che Kaley riesca ad avere un po' di pace anche fuori dal set, e che possa godersi un po' di sano relax con l'amato marito Karl.