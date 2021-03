The Big Bang Theory, Kaley Cuoco non si nasconde: 'Devo tutto a quella serie'

Si sente spesso parlare, nel mondo del cinema come in quello del piccolo schermo, di attori terrorizzati dall'idea di restare imprigionati nel ruolo che li ha lanciati e che hanno interpretato per tanti anni e altrettante stagioni: una preoccupazione che, però, non sembra tangere la star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco.

L'attrice, che grazie al ruolo di Penny è diventata uno dei volti più amati e riconoscibili del mondo della televisione, ha infatti ribadito di provare un'immensa gratitudine nei confronti dello show che la lanciò ormai ben 14 anni fa.

"Le persone che provano in tutti i modi a cancellare ciò che le ha fatte arrivare fin qui sbagliano. Penso che uno debba accettare questa cosa. Io devo la mia intera carriera a The Big Bang Theory. È una cosa che ripeto in continuazione. C'è questo pregiudizio secondo cui una persona che ha fatto parte di uno show per tanto tempo rischi di esser presa in considerazione solo per ruoli simili a quello, ma è una cosa che mi fa ridere, perché se per tutta la vita dovessi esser vista come lo stereotipo della ragazza della porta accanto sarebbe una delle cose più belle che mi siano mai capitate" ha spiegato Cuoco, che in questi giorni è protagonista di un nuovo show dopo The Big Bang Theory.

La gratitudine, insomma, è un valore che la nostra Kaley sembra tenere in grande considerazione. Tornando a parlare dello show con Jim Parsons, intanto, ecco alcuni dei più clamorosi errori commessi da The Big Bang Theory.