The Big Bang Theory, Kaley Cuoco non sopporta più una famosa gag: 'Me la ripetono sempre!'

Tra le tante curiosità su Sheldon Cooper che il pubblico di The Big Bang Theory conosce e apprezza da anni, una celebre gag sembra essere ancora oggi molto apprezzata. Stiamo parlando di uno dei tormentoni dello show, il gesto, ripetuto per tre volte, del personaggio di Jim Parsons quando bussa alla porta di Penny.

In una recente tavola rotonda di The Hollywood Reporter, Kaley Cuoco, che interpreta la bionda vicina di casa di Sheldon e Leonard, ha raccontato che è quasi sempre citando quella gag che i fan di The Big Bang Theory la fermano quando la incontrano.

"Ci sono un sacco di persone che bussano. Loro fanno: toc toc toc Penny, toc toc toc Penny, toc toc toc Penny, più volte. Nei negozi, in aereo, adorano bussare, lo fanno anche sul mio corpo, e sono convinti che sia molto divertente" ha raccontato con un sorriso l'attrice. Deve essere piuttosto fastidioso in effetti, anche se si tratta dell'altra faccia della medaglia della celebrità.

Dopo The Big Bang Theory abbiamo visto Kaley Cuoco in The Flight Attendant, che le è valso anche una candidatura ai Golden Globes. Prossimamente la vedremo anche in un film insieme a Pete Davidson (The Suicide Squad): si tratta di Meet Cute, diretto da Alex Lehmann, definito "una decostruzione selvaggiamente inventiva della commedia romantica".