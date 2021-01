The Big Bang Theory, Kaley Cuoco piange il suo cane Norman: 'Un dolore straziante'

Con un toccante post su Instagram, nei giorni scorsi Kaley Cuoco, per dodici stagioni tra i protagonisti di The Big Bang Theory, ha condiviso il suo dolore per la morte del cane Norman, suo inseparabile amico per 14 anni. I fan ben conoscono la passione per gli animali dell'attrice, che già qualche mese fa aveva perso la sua Petunia.

Nel post, che possiamo leggere anche in calce alla notizia, Kaley Cuoco scrive: "Un dolore lancinante mi sconvolge nel profondo, come non pensavo fosse possibile. Tutto il mio mondo per 14 anni. Grazie per avermi sorriso mentre lasciavi questo mondo, confermandomi ancora una volta che la nostra lingua era soltanto nostra. Sarai sempre nel mio cuore."

Norman è stato davvero il miglior amico di Kaley Cuoco in questi 14 anni. L'ha accompagnata durante tutti gli alti e bassi della carriera, da The Big Bang Theory al recente The Flight Attendant, e della vita privata. Lo si nota anche curiosando sul profilo Instagram dell'attrice. Per quasi tutto l'ultimo anno, poi, a causa della pandemia e del lockdown, è stato spesso la sua unica compagnia.

In The Flight Attendant Kaley Cuoco ha dovuto misurarsi con una scena di sesso decisamente più esplicita rispetto a come era abituata in The Big Bang Theory, che era pur sempre una sitcom. Per altri approfondimenti sullo show su Sheldon Cooper e i suoi amici nerd, rimandiamo a tutti gli Easter Egg a tema Star Trek presenti in The Big Bang Theory.