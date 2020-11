The Big Bang Theory, Kaley Cuoco piange la scomparsa del suo cane Petunia

Kaley Cuoco, celebre per il ruolo di Penny nella sit-com The Big Bang Theory, ha reso omaggio al suo cane Petunia dopo la sua recente scomparsa. Mercoledì Cuoco ha annunciato la morte dell'amato animale sulle Instagram Stories, ringraziando nel contempo Paws For Life K9 Rescue, organizzazione no-profit da cui adottò Petunia.

Anche il marito, Karl Cook, ha ricordato Petunia con un post commovente:"Dopo una vita di indicibile solitudine e difficoltà, è a riposo. Per questo sono felice. Abbiamo fatto quello volevamo fare per Petunia quando l'abbiamo adottata, darle tutto. Riposa in pace, con il tramonto di tutti i giorni a riscaldarla. Questo è ciò che conta di più. Petunia non è la quantità di tempo insieme ma influisce sull'anima".



Anche Paws For Life K9 Rescue ha omaggiato Petunia con un post nel quale ha ricordato come l'amore di Kaley Cuoco e Karl Cook per Petunia sia 'ciò che speriamo per ogni cane che accogliamo, una vita adorata e amata, non importa quanto tempo hanno a disposizione'.

Kaley Cuoco è fidanzata dal 2016 con il fantino Karl Cook, con il quale si è sposata nel giugno 2018. In passato Cuoco è stata legata sentimentalmente dal 2007 al 2009 alla co-star di The Big Bang Theory, Johnny Galecki, che nella sit-com interpreta Leonard, ed è stata sposata quasi due anni con il tennista Ryan Sweeting, dal 2013 al 2015, da cui aveva preso il cognome facendosi accreditare in quel periodo come Kaley Cuoco-Sweeting.

