The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: 'Preferisco guardare le prime stagioni'

È passato più di un anno dala fine The Big Bang Theory, ma la popolare sitcom è ancora diventata un assoluto punto di riferimento per i suoi fan. Con un totale di ben dodici stagioni all'attivo, ci sono sicuramente molti episodi che gli spettatori possono rivedere, sembra che i preferiti di Kaley Cuoco siano quelli più vecchi.

L'interprete di Penny che giorni fa ha ricordato un imbarazzante incontro con una fan, ha dichiarato infatti di emozionarsi ancora troppo alla visione delle ultime stagioni e per tale ragione, quando ha voglia di dare uno sguardo alla serie che l'ha resa popolare, decide di guardare i primi episodi. Durante una recente apparizione sul podcast Conan Needs a Friend, la Cuoco ha rivelato che gli ultimi episodi di The Big Bang Theory le sembrano ancora troppo freschi, è che se provasse a guardarli, finirebbe per piangere a dirotto ripensando alle incredibili emozioni di quei momenti.

"I primi episodi del Big Bang li guardo spesso. Non riesco a credere a quante diverse acconciature avessi, e tutti quei vestiti poi...È molto strano perché mi sento molto più a mio agio a guardare le stagioni precedenti rispetto a quelle più recenti. Quelle recenti sono ancora troppo emozionanti per me. Le prime sono ormai lontane nel tempo. Sono in grado di guardarle e ridere. Ma quelle recenti sono toste da rivedere, è stato strano uscirne e capire quale sarebbe stato il passo successivo. Nella mia mente, ci sarei stata per altri 27 anni".

Nonostante il suo forte legame con la sit-com, la Cuoco ha ammesso che per lei è stata una benedizione la fine di The Big Bang Theory, in quanto ha potuto fare nuove esperienze lavorative.