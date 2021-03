The Big Bang Theory, Kaley Cuoco protagonista di una nuova serie tv

Kaley Cuoco è reduce dal successo della serie nominata ai Golden Globe The Flight Attendant ma ha già in agenda un nuovo progetto e un nuovo ruolo sul piccolo schermo dopo aver interpretato Penny per dodici stagioni di The Big Bang Theory.

L'attrice sta attualmente sviluppando una serie limitata dedicata alla cantante e attrice statunitense Doris Day, deceduta nel 2019 a 97 anni, in cui reciterà nei panni della leggenda dell'intrattenimento.



Secondo Variety, la nuova serie sarà basata sulla biografia di AE Hotchner Doris Day: Her Own Story, che racconta la vita e la carriera della donna attraverso una serie di interviste con lei, i suoi familiari, amici e co-protagonisti.



Al momento non abbiamo nessuna ulteriori notizie sul casting, il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Nessuna rete è attualmente collegata al progetto, ma la società di produzione televisiva Yes, Norman Productions di Cuoco collaborerà con Berlanti Productions e Warner Bros Television, che ha anche prodotto The Flight Attendant, l'attrice riprenderà prossimamente anche il ruolo di Cassie Bowden per una seconda stagione.



In una recente intervista con Collider, Cuoco ha scherzato sul fatto che il rapporto di Cassie con l'alcol continuerà a guidare la narrazione, in seguito alla sua decisione di smettere di bere alla fine della prima stagione.



"Pensa che sarà facile e veloce ma imparerà molto velocemente che questo è un problema che si porterà dietro per tutta la vita e che non sarà risolto dall'oggi al domani. Ha sempre avuto la scusa dell'alcol. Quindi, non importa in quale situazione si trovi, riesce sempre a farla franca".



Intanto potete dare un'occhiata alle nuove foto da modella di Kaley Cuoco e guardare tutte le dodici stagioni di The Big Bang Theory su Amazon Prime per rivedere Cuoco nei panni di Penny.