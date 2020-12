The Big Bang Theory: Kaley Cuoco ricorda un imbarazzante incontro con un fan

Non sempre gli attori hanno piacevoli ricordi degli incontri con i propri fan e, sembra che Kaley Cuoco, l'interprete dell'iconica Penny di The Big Bang Theory sia rimasta particolarmente sconvolta da un incontro molto imbarazzante con un assistente di volo.

Parlando con USA Today, la Cuoco ha raccontato di un'esperienza fatta nel corso di un volo in cui non ha ben capito la battuta intenzionale di una fan, e si è venuta a creare una situazione molto ambigua e confusa: "Ero al mio posto in volo. Ero davvero stata assorbita dal film che stavo guardando e dal nulla sbuca questo assistente di volo che mi fa 'Penny , Penny, Penny' e inizia a toccarmi per imitare Shedon alla porta. Probabilmente dal suo punto di vista sarà stato divertente, ma per me non lo è stato di certo. Lei lo ha capito probabilmente guardando il mio volto e poi si è mostrata molto dispiaciuta. Le ho detto che era tutto a posto, ma questo genere di comportamenti non sono sempre l'ideale per me".

La Penny di The Big Bang Theory ci ha tenuto a precisare che nonostante tutto, ama il contatto con i fan della serie e che la maggior parte degli incontri sono per lei piacevoli: "Mi muovo molto in aereo e camminando su e giù per il corridoio, se vado in bagno, qualunque cosa, vedo molti schermi con The Big Bang. É molto bello per me. A volte, saluto [gli altri passeggeri] o do loro una piccola spinta. È molto carino".

Kaley Cuoco ha ricreato l'iconico momento con Sheldon Cooper su Tik Tok, dimostrando tutto il suo sense of humour, nonostante l'incontro poco piacevole col fan. Per altre info su questa leggendaria serie, date un'occhiata al leggendario pilot di The Big Bang Theory mai andato in onda.