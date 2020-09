The Big Bang Theory, Kaley Cuoco ricorda il suo primo incontro con Jennifer Aniston

Forse non tutti sanno che uno dei primi ruoli di Kaley Cuoco, diventata poi famosa come Penny in The Big Bang Theory, è stato in un film con Jennifer Aniston. Si tratta di Picture perfect, pellicola del 1997 nota in Italia col titolo Romantici equivoci. L'attrice lo ha ricordato in un recente post su Instagram.

Nell'immagine, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kaley Cuoco è in posa accanto alla locandina del film, in cui si è imbattuta durante una giornata di lavoro.

"Primo giorno sul nuovo palco" ha scritto nella didascalia, "camminavo verso il mio camerino e quale poster vedo incorniciato proprio fuori dalla mia porta? Picture perfect con Jennifer Aniston."

L'attrice, che nei giorni scorsi ha commentato il nuovo progetto di Kunal Nayyar, ha poi continuato il post ricordando la sua piccola esperienza sul set del film. "Un fatto poco noto è che questa è una delle prime parti in cui sono stata scritturata da bambina. Ero l'ultimo nome nei titoli di coda (accreditata come 'ragazzina'). Quando ho visto il film, avevano tagliato la mia unica battuta, ma ricordo solo di aver passato tutta la giornata a convincermi a dire a Jen quanto l'amavo (all'epoca Friends era la mia vita). [...] Non sai mai dove ti porterà la vita, o la vita di chi toccherai lungo la strada."

Non è la prima volta che Kaley Cuoco esprime la sua ammirazione per Jennifer Aniston: lo scorso anno, per esempio, aveva detto che avrebbe tanto desiderato un cameo della Rachel di Friends in The Big Bang Theory. Parlando della sitcom conclusasi nel 2019, fa sempre discutere intanto la possibilità di nuove stagioni.