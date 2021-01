The Big Bang Theory, Kaley Cuoco scioccata dal nuovo look del marito: le immagini

In tempi di lockdown diventa difficile anche prendersi cura dei propri capelli, e non potendo andare dal parrucchiere c'è chi decide di lasciarseli crescere e chi tenta, forbici alla mano, di provvedere da solo. Non sappiamo se sia quest'ultimo il caso di Karl Cook, ma di certo a sua moglie Kaley Cuoco il risultato non è affatto piaciuto.

La star di The Big Bang Theory, in un recente post su Instagram, mostra infatti di non apprezzare il nuovo look del consorte, che da qualche giorno sfoggia un mullet di quelli tanto in voga negli anni Ottanta, e a quanto pare tornati in auge di recente.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kaley Cuoco ha pubblicato una foto in cui il marito, ritratto di profilo, la bacia su una guancia, mettendo in bella mostra il nuovo taglio di capelli. La sua espressione è piuttosto disgustata, e la didascalia recita: "Non ricordo di aver detto: in salute e in malattia e con il mullet."

In uno dei commenti, Karl Cook rivendica però la sua scelta: "Non credo di essere mai stato meglio in realtà, mi sento completamente a mio agio con questo look".

Dal punto di vista professionale, dopo The Big Bang Theory Kaley Cuoco è impegnata in The Flight Attendant, in cui ha dovuto anche girare delle scene di sesso. Per altri approfondimenti sulla serie che l'ha resa famosa, invece, rimandiamo alle cinque cose che hanno reso grande The Big Bang Theory.