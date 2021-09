The Big Bang Theory, Kaley Cuoco si separa dal marito dopo tre anni di matrimonio

Kaley Cuoco, star di The Big Bang Theory e The Flight Attendant ha annunciato la separazione da suo marito Karl Cook dopo poco più di tre anni di matrimonio. I due hanno diffuso una dichiarazione chiedendo privacy per affrontare un momento così delicato.

La coppia ha affermato di essere giunta a una decisione amichevole, concordata e reciproca di porre fine alla loro relazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli e ha chiesto che venga loro concessa privacy.



"Nonostante un profondo amore e rispetto reciproco, ci siamo resi conto che le nostre strade attuali ci hanno portato in direzioni opposte", hanno affermato nella dichiarazione. "Entrambi abbiamo condiviso così tanto pubblicamente il nostro viaggio, quindi mentre preferiremmo mantenere privato questo aspetto della nostra vita personale, volevamo condividere la nostra verità insieme. Non c'è rabbia o animosità, al contrario. Abbiamo preso questa decisione insieme attraverso un'immensa quantità di rispetto e considerazione reciproci e chiediamo che tu faccia lo stesso per capire che non condivideremo ulteriori dettagli o commenteremo ulteriormente".

I due si sono conosciuti nel 2016, si sono fidanzati nel 2017 e si sono sposati il 30 giugno 2018. Un amore condiviso per i cavalli li ha spinti a sposarsi in una scuderia a San Diego con solo amici intimi e familiari stretti.



Cuoco e Cook tuttavia non hanno vissuto insieme fino alla scorsa primavera. "Ho il miglior rapporto con Karl. Siamo così felici", ha detto nel podcast "Brad Behavior" nel 2019. "Ma abbiamo vite separate e poi le nostre vite si uniscono e lui mi supporta così tanto. Mi lascia essere me stessa e io faccio lo stesso con lui".



La coppia ha condiviso pubblicamente molti momenti della loro vita sui social media, ed entrambi hanno condiviso elogi entusiastici per il loro coniuge in occasione del loro anniversario quest'estate.



Questo è il secondo matrimonio di Cuoco, in precedenza era stata sposata con il tennista Ryan Sweeting; sono stati insieme per 21 mesi.



