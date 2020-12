The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sulla fine dello show: 'É una benedizione'

L'ex star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco ha descritto la fine della popolarissima sitcom americana come una vera e propria benedizione, soprattutto per la sua carriera che ha potuto evolversi e proseguire verso nuove direzioni.

L'interprete di Penny intervenuta nel corso del e Watch What Happens Live con Andy Cohen, ha ammesso che probabilmente se la serie non fosse finita, non avrebbe avuto la possibilità di fare nuove esperienze. Vi ricordiamo che The Big Bang Theory è terminata si è conclusa dopo ben 12 stagioni, soprattutto per volere di Jim Parsons che era ora ormai stufo di vestire i panni di Sheldon Cooper. Questo ruolo aveva iniziato a stargli fin troppo stretto e per tale ragione aveva scelto di non proseguire ulteriormente con la produzione della sit-com CBS.

In merito la Cuoco ha detto: "No, non sono delusa per la sua decisione. Penso che fosse ciò di cui sentiva di aver bisogno per se stesso in quel momento. E penso in realtà, non so se la mia vita avrebbe preso questa strada se non fossimo finiti, sai, quando l'abbiamo fatto eravamo tutti un po' tristi, ma ora penso sia stata un vera benedizione".

Con queste affermazioni Kaley Cuoco si riferisce probabilmente allo straordinario successo ottenuto dalla sua ultima fatica lavorativa. The Flight Attendant di cui è protagonista e anche co-produttrice ha ricevuto infatti un eccezionale riscontro da parte del pubblico e della critica.

Di recente la Cuoco ha anche rivelato di un imbarazzante incontro con una fan di The big Bang Theory.