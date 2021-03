The Big Bang Theory: Kaley Cuoco è splendida nelle nuove foto da modella

Il periodo è d'oro per l'attrice stella di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Nonostante Kaley Cuoco non sia riuscita a portare a casa un Golden Globe per la sua interpretazione in The Flight Attendant, la 35enne americana può sicuramente gioire per il suo momento migliore della carriera, coronato proprio con la nomination alla prestigiosa kermesse.

Inoltre, l'attrice sta anche diventando sempre più importante come modella, posando per alcune delle agenzie più importanti e diventando svariate volte cover girl per riviste di livello mondiale.

La vita professionale della Cuoco è iniziata da giovanissima, con la sua prima apparizione a soli dieci anni nella pellicola Virtuality. Da quel momento in poi, l'attrice ha iniziato a figurare in diversi lungometraggi di discreto successo, tra cui spiccano Romantici equivoci del 1997 e I segreti per farla innamorare del 2005. È però in televisione che la Cuoco si realizza maggiormente, prima nella sit-com 8 semplici regole, tra il 2002 e il 2005, e successivamente nel successo mondiale quale è stato The Big Bang Theory, andata in onda dal 2007 al 2019 con ben 12 straordinarie stagioni. Ultimo progetto nella quale è stata coinvolta è la fortunata serie The Flight Attendant, del 2020, ancora inedita in Italia.

Oggi vogliamo mostrarvi alcuni splendidi scatti pubblicati da Kaley Cuoco negli scorsi giorni sul suo account Instagram (li trovate in calce alla notizia), nei quali l'attrice ha mostrato il suo outfit per i Critics' Choice Awards del 2021, nei quali l'attrice era stata candidata come migliore attrice protagonista in una serie comedy per The Flight Attendant, non riuscendo tuttavia a vincere. Il completo le è stato fornito da per Dolce & Gabbana, con accessori Candy Ice Jewelry e scarpe Louboutin. Nel primo post, la Cuoco mostra tutta la sua bellezza ed eleganza in completo, in una foto davvero mozzafiato.

I successivi due contenuti, invece, sono più divertenti e mostrano dei simpatici dietro le quinte della sua preparazione, a dimostrazione di quanto la Cuoco abbia passato dei bei momenti insieme alla sua crew.

Le didascalie sotto ai tre post recitano:

"@dolcegabbana 🖤@candyicejewelry @louboutinworld 🖤 @criticschoice 💎"

"Pare, che i perdenti non possono tenere nulla! 😆(📷crediti alla mia fidata assistente @emmamadelineross)"

"Troppo più divertente del solito...! Grazie a @brcarr per queste incredibili foto e grazie a @dolcegabbana per il completo dei miei sogni 😎💎 stile: @jamiemakeup @hairbymarilee @daniela_viviana @bradgoreski @emmamadelineross 😎 @candyicejewelry @louboutinworld 💎"

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a un'intervista di Kaley Cuoco nella quale ha dichiarato che per la sua carriera niente è stato come The Big Bang Theory.