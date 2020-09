The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: 'Vi spiego perché Penny era così amata dai fan'

Scegliere il personaggio preferito di una serie è, la maggior parte delle volte, una questione di puro istinto: è un discorso di feeling quello che ci spinge a provare particolare simpatia per un personaggio, non perdiamo troppo tempo a ragionarci. Eppure, come ci spiega Kaley Cuoco di The Big Bang Theory, certe volte una spiegazione c'è.

L'attrice ha infatti spiegato nel corso di una recente intervista quali siano stati, secondo lei, i tratti distintivi della sua Penny a renderla un personaggio così amato tra i fan di The Big Bang Theory, forse anche più dell'indimenticabile Sheldon.

Secondo Cuoco la differenza sarebbe stata tutta nella capacità di esser vista dagli spettatori come una di loro, scatenando un'empatia più difficile da provare nei confronti di uno Sheldon o di un Leonard: "[Penny] Rappresentava il pubblico. Aveva grandi ambizioni e amava quei ragazzi. I fan sono stati dalla sua parte sin dal primo giorno perché lei era sempre gentile. Rideva con loro, non di loro. È sempre stata parte del gruppo".

Un elemento esterno al gruppo dei nerd, insomma, ma capace di integrarsi immediatamente divenendone nel giro di poco tempo un membro a tutti gli effetti: proprio come la gran parte degli spettatori dello show. A proposito: qualche giorno fa Kunal Nayyar ha detto la sua sul finale di The Big Bang Theory, giudicandolo perfetto per la serie.