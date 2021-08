The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: 'Vorrei una riunione come quella di Friends'

La reunion di Friends ha dato il via a un trend che sembra destinato a durare per un bel po' di tempo: la voglia di rivedere insieme i protagonisti degli show più amati è sempre tanta, anche quando si tratta di prodotti relativa.e te recenti come The Big Bang Theory.

Lo show con Kaley Cuoco (sulla cui Penny abbiamo individuato un grosso buco di trama) si è concluso solo nel 2019, ma già in tanti esprimono ogni giorno la voglia di rivedere insieme i nerd più famosi del mondo, tra cui proprio l'attrice che ha dato volto alla vicina di casa di Leonard e Sheldon.

Kaley Cuoco, in particolare, ha individuato proprio nella reunion di Friends l'esempio da seguire: "Mentre la guardavo pensavo che vorrei assolutamente fare una cosa del genere un giorno. Mi piacerebbe tanto fare una cosa del genere con il nostro show" sono state le sentite parole dell'attrice, che già in passato aveva espresso il desiderio di rivedere i suoi colleghi.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un'operazione di questo tipo o pensate sia ancora troppo presto? Credete che una simile reunion avrebbe le stesse potenzialità di quella di Friends? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, qual è stato secondo noi il più grosso difetto di The Big Bang Theory.